РИА Новости: задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Задержан, по части 6 статьи 290 УК России — взятка в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, в данном деле фигурирует несколько эпизодов.
4 июля сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.