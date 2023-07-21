РИА Новости: задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан, по части 6 статьи 290 УК России — взятка в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в данном деле фигурирует несколько эпизодов.

4 июля сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.