Узнать больше

РИА Новости: задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев

Короткая ссылка
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению в получении взятки.
РИА Новости: задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев
  • РИА Новости
  • © Владимир Корнев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан, по части 6 статьи 290 УК России — взятка в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в данном деле фигурирует несколько эпизодов.

4 июля сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить