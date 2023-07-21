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Бывший ярославский депутат Петровский рассказал, что написал заявление на Стрелкова

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Бывший ярославский депутат Дмитрий Петровский рассказал, что написал заявление на Игоря Стрелкова в Генеральную прокуратуру России четыре дня назад.
Бывший ярославский депутат Петровский рассказал, что написал заявление на Стрелкова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Его слова приводит «ЯрИнформ».

«Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад», — заявил экс-депутат.

Петровский заявил, что написал заявление, поскольку его возмутило, что Стрелков собирает пожертвования для помощи российским бойцам, но «за потраченные средства не отчитывается». Также он утверждает, что его возмутили заявления со стороны Стрелкова касательно президента России.

«Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет... Но, надеюсь, что именно я дал ход делу», — утверждает он.

Петровский также рассказал, что дважды ездил в командировку в качестве хирурга ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Стрелкова.

По словам жены Стрелкова, ей стало известно, что супруг задержан по статье об экстремизме.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил RT, что не знает, где сейчас находится его клиент.

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