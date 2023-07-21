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Адвокат Молохов заявил, что ему неизвестно текущее местонахождение Игоря Стрелкова

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Адвокат Игоря Стрелкова Александр Молохов заявил RT, что не знает, где сейчас находится его клиент.
Адвокат Молохов заявил, что ему неизвестно текущее местонахождение Игоря Стрелкова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не общались со Стрелковым до того, как он был задержан.

Он рассказал, что обыски продлились несколько часов.

«Что изъяли из квартиры во время обысков, мне неизвестно. По нашим данным, обыски проводились в связи с обвинениями в экстремизме», — отметил Молохов.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Стрелкова.

По словам жены Стрелкова, ей стало известно, что супруг задержан по статье об экстремизме.

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