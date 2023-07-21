Во Владивостоке появится мемориал памяти погибших во время СВО
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на городскую администрацию.
«На месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, по периметру будут лавочки», — отмечается в сообщении.
Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Курганской области 262 млн рублей направят на создание медцентров для участников СВО.