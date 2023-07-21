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Во Владивостоке появится мемориал памяти погибших во время СВО

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На Морском кладбище во Владивостоке создадут мемориальный комплекс в память о погибших во время СВО.
Во Владивостоке появится мемориал памяти погибших во время СВО
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«На месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, по периметру будут лавочки», — отмечается в сообщении.

Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 262 млн рублей направят на создание медцентров для участников СВО.

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