В Курганской области 262 млн рублей направят на создание медцентров для участников СВО

На заседании комитета по социальной политике в облдуме Курганской области обсудили возможность создания новых реабилитационных центров для участников спецоперации. На эти цели будет выделено 262 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU.

Первый заместитель директора регионального депздрава Назар Шевченко сообщил, что в минувшем году было выделено 30 млн рублей на госпиталь ветеранов войн.

«В этом году около 60 млн направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница получат около 172 млн рублей, средства выделяются на оборудование», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.