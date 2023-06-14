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В Курганской области 262 млн рублей направят на создание медцентров для участников СВО

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На заседании комитета по социальной политике в облдуме Курганской области обсудили возможность создания новых реабилитационных центров для участников спецоперации. На эти цели будет выделено 262 млн рублей.
В Курганской области 262 млн рублей направят на создание медцентров для участников СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает URA.RU.

Первый заместитель директора регионального депздрава Назар Шевченко сообщил, что в минувшем году было выделено 30 млн рублей на госпиталь ветеранов войн.

«В этом году около 60 млн направлено Кетовской ЦРБ, где делается реабилитационный центр. На следующий год три медорганизации — Кардиодиспансер, БСМП и областная больница получат около 172 млн рублей, средства выделяются на оборудование», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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