В школы Тюменской области пойдут более 250 тысяч учеников в новом учебном году

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Все школы будут готовы к 16 августа.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В этом учебном году в школы пойдут около четверти миллиона школьников (251 тыс. человек), из них 26,5 тыс. — первоклассники. В школах, которые строятся или где идёт капитальный ремонт, стоит задача к 1 сентября всё закончить», — сказал Моор во время брифинга.

Ранее НСН сообщала, что 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России».