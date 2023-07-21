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В школы Тюменской области пойдут более 250 тысяч учеников в новом учебном году

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Все школы будут готовы к 16 августа.
В школы Тюменской области пойдут более 250 тысяч учеников в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В этом учебном году в школы пойдут около четверти миллиона школьников (251 тыс. человек), из них 26,5 тыс. — первоклассники. В школах, которые строятся или где идёт капитальный ремонт, стоит задача к 1 сентября всё закончить», — сказал Моор во время брифинга.

Ранее НСН сообщала, что 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России».

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