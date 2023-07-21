Завкафедрой севастопольского вуза предъявили обвинение за взяточничество

Обвинение предъявили заведующей кафедрой одного из севастопольских вузов за получение взяток от студентов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СК региона.

В ведомстве заявили, что с декабря 2022 года по март 2023-го заведующая кафедрой предлагала студентам заочной формы обучения помощь в получении положительной оценки за дипломную работу без фактической сдачи.

По данным следствия, за это заведующая брала взятки в размере от 20 до 130 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило 11,5 года колонии общего режима для судьи в отставке Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взятке.