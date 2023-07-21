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Собянин: в Москве начался второй этап комплексной модернизации НИИ Склифосовского

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале второго этапа комплексной модернизации Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.
Собянин: в Москве начался второй этап комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Как отметил Собянин, на месте устаревших корпусов разместят современный медицинский комплекс площадью около 120 тыс. кв. м.

«Придётся очень серьёзно поработать с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления, как этот корпус должен работать, чтобы вам было комфортно работать, чтобы посетителям было комфортно, чтобы там были новые самые современные медицинские технологии», — сказал Собянин во время общения с коллективом НИИ.

Он также поздравил сотрудников со 100-летием больницы, поблагодарил за работу и вручил награды выдающимся работникам.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.

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