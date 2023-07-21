Депутаты Госдумы, военкор Пегов и рэпер Апачев представят номинантов на премию Владлена Татарского

Депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Дмитрий Кузнецов и Пётр Толстой, военкор Семён Пегов и рэпер Аким Апачев представят номинантов на премию имени Максима Фомина (Владлена Татарского).

Также предложено подключиться к проекту в качестве номинаторов изданию «Аргументы и Факты», фронтовому информационному агентству ANNA-News, министру по делам молодёжи Запорожской области Антону Тицкому, Telegram-каналу «Тройка», Telegram-каналу «Рыбарь», Telegram-каналу «Старше Эдды», Telegram-каналу «Мемориал V», благотворительному фонду Захара Прилепина, писателю Валерию Айрапетяну, руководителю аналитического центра «Московской регион» Алексею Чадаеву, политологу, автору Telegram-канала «Сыны Монархии» Роману Антоновскому, медиаменеджеру Александру Малькевичу, Союзу писателей ЛНР и другим.

«Важно, чтобы, как и 100 лет назад, молодые ветра с юга вдохнули жизнь в русскую литературу. Поэтому среди номинаторов как солидные литературные институции, так и культуртрегеры новой патриотической волны», — заявил депутат Дмитрий Кузнецов.

Конкурс проводится в номинациях «Художественная проза», «Публицистика» и «Медиапроект».

Конкурсный список будет объявлен 7 ноября.

В начале июня на Красной площади объявили о старте Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Владлена Татарского.

Отмечалось, что старт приёма заявок в рамках проведения премии будет дан 12 июня, в День России, а подведут итоги в день рождения Татарского — 25 апреля.