Специалист Бедеров: наиболее правильно заряжать телефон в случае полной разрядки батареи

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал о том, какие параметры определяют срок работы телефонного аккумулятора.

Специалист отметил, что срок «жизни» аккумулятора зависит от такого параметра, как количество полных циклов зарядок и разрядок.

«То есть чем больше вы заряжаете телефон и он разряжается, тем больше происходит циклов зарядки-разрядки и тем меньше становится ёмкость. Наиболее правильной тактикой является зарядка телефона в тех случаях, когда он полностью разряжается. Это, собственно, пошло ещё со старых устройств, которые работали на никель-металлогидридных аккумуляторах с очень серьёзным «эффектом памяти». То есть могли «зависнуть» на каком-то цикле зарядки-разрядки и существенно снизить расход ёмкости батареи», — рассказал Бедеров.

По его словам, чтобы отслеживать состояние батареи, надо знать, какие технологии использовали при её создании.

Киберэксперт добавил, что сейчас наиболее распространённой является литий-ионная батарея.

«Надо также смотреть ёмкость аккумулятора этой батареи, она измеряется в киловатт-часах (кВт·ч). И надо контролировать расход аккумулятора… Полезная ёмкость аккумулятора будет постоянно уменьшаться со временем. Через год-два активной эксплуатации уже остаётся, может быть, 40% от изначальной ёмкости», — пояснил специалист.

Он также сообщил, что в данный момент большинство устройств не используют съёмные аккумуляторы.

«Отчасти это сделано, чтобы уменьшить масса-габаритные размеры устройства. И самое главное, чтобы вынудить приобретать новые устройства. Хотя в принципе (потребители. — RT) и так склонны приобретать новые устройства, а не менять аккумуляторы», — заключил Бедеров.

Ранее в Роскачестве рассказали, что отключение поиска сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений позволит продлить работу батареи мобильного телефона.