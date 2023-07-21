Роскачество: отключение поиска сетей Wi-Fi позволит продлить работу батареи телефона

Отключение поиска сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений позволит продлить работу батареи мобильного телефона, рассказали в Роскачестве.

Об этом ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что приложения на телефоне работают в фоновом режиме, расходуя батарею, даже тогда, когда устройство не используется.

Специалисты советуют отключить в настройках телефона разрешение в разделах «Поиск сетей Wi-Fi» и «Поиск Bluetooth-соединений».

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — объяснили в Роскачестве.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о шпионских ссылках, с помощью которых мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона.