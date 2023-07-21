Строительство кампуса университета СахалинTech начнётся в августе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что официальный старт строительству кампуса мирового уровня СахалинTech в Южно-Сахалинске планируют дать в начале августа. Работы осуществляют в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».

Об этом он заявил в ходе рабочего визита на объект, передаёт сайт newizv.ru.

В настоящее время на строительной площадке кампуса ведутся подготовительные работы.

«Ориентировочно, в первой половине августа планируем дать официальный старт строительству нового кампуса — одного из первых, который возводится в современной истории России с нуля», — заявил губернатор.

По его словам, на церемонию закладки капсулы приглашён министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В 2025 году будет возведён студенческий городок на 1500 мест, а в 2026 — завершено строительство образовательного комплекса.

В июне Пермский край в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня.