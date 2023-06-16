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Пермский край подписал соглашение о межвузовских кампусах мирового уровня на ПМЭФ

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В рамках Петербургского международного экономического форума Пермский край подписал соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня. Кроме того, Пермский край, Тюменская область и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в области высшего образования.
Пермский край подписал соглашение о межвузовских кампусах мирового уровня на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Кампус мирового уровня — это, прежде всего, особая среда для обучения и реализации исследовательской деятельности, отдыха и творчества нашей молодёжи», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Планируется создание корпусов и разработка специальных образовательных программ.

В статье уточняется, что Пермский край будет сотрудничать с Тюменской областью в сферах рационального недро- и природопользования, нефте- и газосервисных технологий, в биотехнологии, медицине и креативной индустрии, а с Республикой Башкортостан — в бионике, биомедицине, цифровой медицине, ИТ для нефтехимии, нефтепереработки, в машиностроении, туризме и молодёжной политике.

Ранее НСН сообщила, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ анонсировал открытие более 30 высокотехнологических предприятий на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».

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