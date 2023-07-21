Узнать больше

Спасатели ищут пропавшую в районе реки Лена в Иркутской области семейную пару с внуком

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями начали поиски семейной пары с внуком, которые пропали в районе реки Лена в Иркутской области.
Спасатели ищут пропавшую в районе реки Лена в Иркутской области семейную пару с внуком
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их 5-летний внук отправились на рыбалку по реке Лена на моторной лодке 15 июля.

Они должны были вернуться в посёлок 17 июля.

Спасатели обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с личными вещами и оборудованием для рыбалки.

Поиски пропавших продолжаются.

Ранее спасатели нашли тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в предгорье Адыгеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить