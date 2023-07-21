Спасатели ищут пропавшую в районе реки Лена в Иркутской области семейную пару с внуком
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, 55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их 5-летний внук отправились на рыбалку по реке Лена на моторной лодке 15 июля.
Они должны были вернуться в посёлок 17 июля.
Спасатели обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с личными вещами и оборудованием для рыбалки.
Поиски пропавших продолжаются.
Ранее спасатели нашли тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в предгорье Адыгеи.