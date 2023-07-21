Спасатели ищут пропавшую в районе реки Лена в Иркутской области семейную пару с внуком

Сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями начали поиски семейной пары с внуком, которые пропали в районе реки Лена в Иркутской области.

Об этом информирует ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их 5-летний внук отправились на рыбалку по реке Лена на моторной лодке 15 июля.

Они должны были вернуться в посёлок 17 июля.

Спасатели обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с личными вещами и оборудованием для рыбалки.

Поиски пропавших продолжаются.

Ранее спасатели нашли тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в предгорье Адыгеи.