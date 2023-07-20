Юрист — об исторической раскрываемости убийств: статистика имеет под собой неопровержимые факты

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление представителя МВД Ирины Волк о том, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

Адвокат отметила, что такая статистика «действительно имеет под собой неопровержимые факты».

«Раскрываемость очень быстрая. Мы, как простые граждане, не вовлечённые в оперативно-разыскную деятельность и следственные действия, можем видеть из СМИ, как совершается какое-то преступление, не проходит и суток, и мы уже знаем, как, кто и почему это сделал, и все уже задержаны», — рассказала Ярмуш.

По её мнению, происходит это потому, что в России сейчас мощными темпами развивается цифровизация.

«Камеры видеонаблюдения, которые были поставлены для защиты общественного порядка, (имеются. — RT) практически везде, а не только в столице и больших городах. Даже в небольших населённых пунктах всё равно ставят видеонаблюдение... Быстро раскрываются виновные и привлекаются к суду. Но это также и превентивные меры, потому что преступники начинают бояться совершать преступления в тех местах, где расположены камеры и где весь состав преступления может быть заснят», — пояснила собеседница RT.

Она также добавила, что полемика о нарушении частной жизни, развернувшаяся несколько лет назад, была ненужной и «опасения тоже были ненужными и избыточными».

«Полиция и правоохранители отслеживают того, кто совершает правонарушение и преступление, тем самым защищая всех нас. Что нужно только приветствовать», — заключила Ярмуш.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По её словам, также повысилась раскрываемость грабежей и краж.