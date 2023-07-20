Депутат Шхагошев: МВД может гордиться результатами своей работы

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление представителя МВД Ирины Волк о том, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По его мнению, причин рекордных показателей несколько.

«Невозможно не признать: в первую очередь это, конечно, системная организация оперативно-разыскной деятельности. То, что у нас, оперативников, называется ОРД. Второй фактор — служба Министерства внутренних дел обратила внимание на то, что хорошие специалисты и мощные оперативники — на вес золота. И именно по этому принципу подбирались в последнее время оперативники. И, собственно говоря, вот этот человеческий фактор — профессиональный оперативник — тоже свою роль сыграл», — уверен Шхагошев.

Он также добавил, что «помнит девяностые» когда данный показатель был «прямо противоположным».

«Эта цифра была прямо противоположная по раскрытию покушений на убийство и убийств. Собственно говоря, это самые тяжкие преступления. Поэтому, конечно, сегодня МВД может реально гордиться такими результатами», — заключил парламентарий.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По её словам, также повысилась раскрываемость грабежей и краж.