Путин прибыл в центр строительства морских сооружений НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка
Президент России Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка Мурманской области.
- globallookpress.com
- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мурманск.
До этого, в конце июня, российский лидер посетил Дагестан, где среди прочего провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
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