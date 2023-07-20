Путин прибыл в центр строительства морских сооружений НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мурманск.

До этого, в конце июня, российский лидер посетил Дагестан, где среди прочего провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.