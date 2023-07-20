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Путин прибыл в центр строительства морских сооружений НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка

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Президент России Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка Мурманской области.
Путин прибыл в центр строительства морских сооружений НОВАТЭКа в посёлке Белокаменка
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мурманск.

До этого, в конце июня, российский лидер посетил Дагестан,  где среди прочего провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

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