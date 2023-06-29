Песков объяснил, что Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента во время поездки в Дагестан 28 июня.

Он отметил, что в Дербенте буквально весь город вышел встречать президента.

Песков назвал демонстрацию поддержки президента и радости у местного населения абсолютно поразительной.

Представитель Кремля добавил, что, хотя, с одной стороны, есть рекомендации специалистов о санитарно-эпидемиологической безопасности, было твёрдое решение президента, который не мог отказать людям и не поприветствовать их.

По данным РИА Новости, 28 июня, когда Путин приехал осмотреть новый фонтан в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Отмечается, что молодёжь «буквально окружила» главу государства.

Накануне сообщалось, что Путин прибыл в Дербент, чтобы провести совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.