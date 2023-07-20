В МВД заявили о сокращении числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в России на 37%

Представитель МВД России Ирина Волк заявила о сокращении числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в стране на 37%.

Об этом она сказала, комментируя статистику состояния преступности по итогам первого полугодия.

«Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37% и раненых — на 19,4%», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что анализ приводится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Волк сообщила, что в январе — июне 2023-го количество преступных деяний против личности в стране сократилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.