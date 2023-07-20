Узнать больше

В МВД заявили о сокращении числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в России на 37%

Короткая ссылка
Представитель МВД России Ирина Волк заявила о сокращении числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в стране на 37%.
В МВД заявили о сокращении числа жертв ДТП с нетрезвыми водителями в России на 37%
  • РИА Новости

Об этом она сказала, комментируя статистику состояния преступности по итогам первого полугодия.

«Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37% и раненых — на 19,4%», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что анализ приводится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Волк сообщила, что в январе — июне 2023-го количество преступных деяний против личности в стране сократилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить