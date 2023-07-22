Узнать больше

Специалист Суркова: лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Специалист Ангелина Суркова рассказала в беседе с RT о способах сэкономить на электроэнергии. По словам эксперта, часто нужно просто заменить устаревшую модель оборудования на более современную.
Специалист Суркова: лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света
  • Gettyimages.ru
  • © Machacekcz

«При выборе новых приборов обращайте внимание на их энергоэффективность, обозначаемую классом энергопотребления на этикетке. Чем выше класс (например, A+++, A++, A+), тем более эффективен прибор. Например, лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света. Они потребляют большое количество электроэнергии и имеют низкий КПД (коэффициент полезного действия). Светодиодные и компактные люминесцентные лампы являются более экономичными аналогами», — пояснила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». 

Она отметила, что старые модели холодильников часто потребляют больше энергии из-за менее эффективных компрессоров и изоляции.

«Замена старого холодильника на новую модель с высокой энергоэффективностью (обозначаемой как класс энергопотребления) может значительно снизить энергопотребление», — порекомендовала специалист.

Собеседница RT также рассказала, что «невидимые» киловатты — это энергия, которая потребляется электроприборами в режиме ожидания, когда они не используются.

«Обычно это происходит из-за того, что устройства постоянно находятся в состоянии готовности к работе и потребляют небольшое количество энергии для поддержания своей функциональности. Обычно такая техника потребляет от 0,5 до 1,5 кВт/ч в день в зависимости от типа устройства. Например, телевизор или компьютер могут потреблять около 0,7 кВт/ч, а холодильник или кондиционер — около 1 кВт/ч», — заявила Суркова. 

Она посоветовала отключать устройства, когда они не используются, а также автоматические таймеры и устройства управления энергопотреблением.

«Такие технологии позволяют автоматически отключать устройства, когда они не используются, и включать их снова при необходимости. Научитесь пользоваться энергоэффективными режимами: многие устройства имеют режимы энергосбережения, которые позволяют снижать потребление энергии в режиме ожидания. Например, на телевизоре можно выбрать режим «Слип», — рассказала она. 

Ранее Суркова рассказала в беседе с RT, как правильно выбрать велосипед. Эксперт пояснила, что размер велосипеда зависит от роста, веса и пропорций тела человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить