Специалист Суркова: лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света
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«При выборе новых приборов обращайте внимание на их энергоэффективность, обозначаемую классом энергопотребления на этикетке. Чем выше класс (например, A+++, A++, A+), тем более эффективен прибор. Например, лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света. Они потребляют большое количество электроэнергии и имеют низкий КПД (коэффициент полезного действия). Светодиодные и компактные люминесцентные лампы являются более экономичными аналогами», — пояснила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Она отметила, что старые модели холодильников часто потребляют больше энергии из-за менее эффективных компрессоров и изоляции.
«Замена старого холодильника на новую модель с высокой энергоэффективностью (обозначаемой как класс энергопотребления) может значительно снизить энергопотребление», — порекомендовала специалист.
Собеседница RT также рассказала, что «невидимые» киловатты — это энергия, которая потребляется электроприборами в режиме ожидания, когда они не используются.
«Обычно это происходит из-за того, что устройства постоянно находятся в состоянии готовности к работе и потребляют небольшое количество энергии для поддержания своей функциональности. Обычно такая техника потребляет от 0,5 до 1,5 кВт/ч в день в зависимости от типа устройства. Например, телевизор или компьютер могут потреблять около 0,7 кВт/ч, а холодильник или кондиционер — около 1 кВт/ч», — заявила Суркова.
Она посоветовала отключать устройства, когда они не используются, а также автоматические таймеры и устройства управления энергопотреблением.
«Такие технологии позволяют автоматически отключать устройства, когда они не используются, и включать их снова при необходимости. Научитесь пользоваться энергоэффективными режимами: многие устройства имеют режимы энергосбережения, которые позволяют снижать потребление энергии в режиме ожидания. Например, на телевизоре можно выбрать режим «Слип», — рассказала она.
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