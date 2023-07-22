Специалист Суркова: лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света

Специалист Ангелина Суркова рассказала в беседе с RT о способах сэкономить на электроэнергии. По словам эксперта, часто нужно просто заменить устаревшую модель оборудования на более современную.

«При выборе новых приборов обращайте внимание на их энергоэффективность, обозначаемую классом энергопотребления на этикетке. Чем выше класс (например, A+++, A++, A+), тем более эффективен прибор. Например, лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света. Они потребляют большое количество электроэнергии и имеют низкий КПД (коэффициент полезного действия). Светодиодные и компактные люминесцентные лампы являются более экономичными аналогами», — пояснила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Она отметила, что старые модели холодильников часто потребляют больше энергии из-за менее эффективных компрессоров и изоляции.

«Замена старого холодильника на новую модель с высокой энергоэффективностью (обозначаемой как класс энергопотребления) может значительно снизить энергопотребление», — порекомендовала специалист.

Собеседница RT также рассказала, что «невидимые» киловатты — это энергия, которая потребляется электроприборами в режиме ожидания, когда они не используются.

«Обычно это происходит из-за того, что устройства постоянно находятся в состоянии готовности к работе и потребляют небольшое количество энергии для поддержания своей функциональности. Обычно такая техника потребляет от 0,5 до 1,5 кВт/ч в день в зависимости от типа устройства. Например, телевизор или компьютер могут потреблять около 0,7 кВт/ч, а холодильник или кондиционер — около 1 кВт/ч», — заявила Суркова.

Она посоветовала отключать устройства, когда они не используются, а также автоматические таймеры и устройства управления энергопотреблением.

«Такие технологии позволяют автоматически отключать устройства, когда они не используются, и включать их снова при необходимости. Научитесь пользоваться энергоэффективными режимами: многие устройства имеют режимы энергосбережения, которые позволяют снижать потребление энергии в режиме ожидания. Например, на телевизоре можно выбрать режим «Слип», — рассказала она.

Ранее Суркова рассказала в беседе с RT, как правильно выбрать велосипед. Эксперт пояснила, что размер велосипеда зависит от роста, веса и пропорций тела человека.