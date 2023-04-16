Специалист Суркова: при выборе велосипеда стоит обратить внимание на материалы рамы

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова рассказала в беседе с RT, как правильно выбрать велосипед. Эксперт пояснила, что размер велосипеда зависит от роста, веса и пропорций тела человека. Например, для взрослых ростом от 160 до 175 см наиболее подходящий размер велосипеда — 16—18 дюймов, а для взрослых ростом от 175 до 190 см — 18—20 дюймов.

«При выборе размера велосипеда также необходимо учитывать тип велосипеда, ведь они могут быть предназначены для разных целей. Горные велосипеды обычно имеют толстые шины и подвеску для езды по пересечённой местности, у шоссейных велосипедов узкие шины и лёгкая конструкция для езды по гладким дорогам. А гибридные сочетают в себе черты горных и шоссейных велосипедов для езды как по городу, так и за его пределами», — заявила она.

Специалист добавила, что разные материалы рамы имеют свои преимущества и недостатки.

«Стальные рамы обеспечивают прочность и надёжность, но могут быть тяжёлыми. Алюминиевые рамы лёгкие, но менее прочные. Карбоновые рамы являются наиболее лёгкими и жёсткими, но также и самыми дорогими», — пояснила собеседница RT.

Количество скоростей на велосипеде может варьироваться от одной до 30 и более. Чем больше скоростей, тем больше опций для адаптации к различным условиям дороги и склонности к скорости.

«Однако более высокое количество скоростей также означает более сложную и дорогую конструкцию, которая может быть необязательна для обычного использования. Также нужно учитывать типы тормозов. Существует два основных типа: ободные и дисковые тормоза. Ободные тормоза обычно более лёгкие и дешёвые, но менее эффективные в условиях дождя. Дисковые тормоза в этом плане показывают себя значительно лучше, хотя модели велосипедов с их использованием и стоят дороже», — рассказала Суркова.

Кроме того, Суркова пояснила, что если выбирать самокат, то одним из важных факторов является максимальный вес пользователя.

«Это значение для взрослых составляет примерно от 50 до 100 кг в зависимости от модели. Если вы превышаете максимальный вес, для которого предназначен самокат, это может привести к сложностям с управлением и маневрированием. Диаметр колёс также важен при выборе самоката. Колёса большого диаметра обеспечивают более гладкое и комфортное движение по неровной поверхности, но затрудняют маневрирование», — заявила эксперт.

Также следует обращать внимание на качество материалов, используемых для изготовления самоката.

«Например, алюминий и другие лёгкие материалы делают самокат максимально удобным в использовании. Однако самокаты из более прочных и твёрдых материалов, таких как сталь, будут тяжёлыми, но прослужат дольше. Наличие тормозов на самокате может быть важным фактором при выборе модели. Существуют разные типы тормозов, такие как ножной тормоз или тормоз на руле, которые могут быть более удобными и безопасными в использовании», — заявила собеседница RT.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал RT, в какое время рекомендуется менять зимнюю резину на летнюю, а также перечислил нюансы, которые следует знать автолюбителям о шинах.