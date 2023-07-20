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Финансовый эксперт Пономарёв заявил, что неподтверждённый доход помешает взять кредит

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Основатель финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв рассказал, по каким причинам банк может не выдать кредит.
Финансовый эксперт Пономарёв заявил, что неподтверждённый доход помешает взять кредит
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» специалист рассказал, что главными причинами для отказа в предоставлении кредита банком считаются испорченная кредитная история, высокая долговая нагрузка, а также не подтверждённый официально доход.

Пономарёв уточнил, что в кредитной истории клиента фиксируется любая просрочка по взятым финансовым обязательствам.

«Высокой долговой нагрузкой при этом считается та, при которой 80% дохода человек тратит на погашение текущих кредитов», — отметил специалист.

Пономарёв добавил, что заработная плата, получаемая «в конверте», не убедит банк в платёжеспособности клиента.

Ранее сообщалось, что в России до 2026 года запретили взыскание просроченных долгов по кредитам в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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