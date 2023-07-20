В Омске надзорные ведомства начали проверку инцидента с застрявшим в трамвае ребёнком

Омские следователи и прокуроры проведут проверку ситуации с трёхлетней девочкой, застрявшей в дверях трамвая. Новости об инциденте распространились в соцсетях.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что девочку зажало в дверях общественного транспорта. Предполагается, что водитель не проконтролировал, что все пассажиры покинули салон трамвая.

Ребёнок получил травмы — ссадины и ушибы головы. Мать ребёнка вызвала скорую помощь.

Утверждается, что городская прокуратура и Следственный комитет проводят проверку всех обстоятельств.

Мэр города Сергей Шелест также поручил директору департамента транспорта Вадиму Кормильцу и руководителю МП «Электрический транспорт» Сергею Фролову разобраться в ситуации и провести проверку экипажа трамвая.

Также ранее сообщалось, что в Москве в парковой зоне около Каширского шоссе нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями.