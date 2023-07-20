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Собянин: в Москве увеличат объёмы строительства жилья по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объёмы строительства жилья в рамках программы реновации увеличат, а ближайшие годы станут пиковыми для программы.
Собянин: в Москве увеличат объёмы строительства жилья по программе реновации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова мэра во время общения с жителями Восточного административного округа столицы (ВАО).

«Должен сказать, что ближайшие годы программы реновации, 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы, будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня», — уточнил Собянин.

Он также сказал, что по реновации сейчас построено уже 100 домов.

«Действительно качественные дома. И многие из них лучше тех домов, которые раньше находились в районе, они одни из самых красивых и лучших домов», — поделился мэр столицы.

Также Собянин сообщил, что в Москве ежегодно будут вводить около 4 млн квадратных метров жилья.

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