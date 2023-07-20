Собянин: в Москве увеличат объёмы строительства жилья по программе реновации
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова мэра во время общения с жителями Восточного административного округа столицы (ВАО).
«Должен сказать, что ближайшие годы программы реновации, 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы, будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня», — уточнил Собянин.
Он также сказал, что по реновации сейчас построено уже 100 домов.
«Действительно качественные дома. И многие из них лучше тех домов, которые раньше находились в районе, они одни из самых красивых и лучших домов», — поделился мэр столицы.
Также Собянин сообщил, что в Москве ежегодно будут вводить около 4 млн квадратных метров жилья.