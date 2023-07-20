Собянин сообщил, что в Москве ежегодно будут вводить около 4 млн квадратных метров жилья
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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы в год должны будем вводить по 3—4 млн кв. м (жилья. — RT)», — заявил Собянин, слова приводятся в его блоге.
Он отметил, что это потребует больших строительных и организационных мощностей.
Ранее Собянин сообщил, что по программе реновации 127,5 тыс. человек получили новые квартиры или находятся в процессе их оформления.