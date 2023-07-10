Собянин: по программе реновации более 127 тысяч москвичей получили новое жильё

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации 127,5 тыс. человек получили новые квартиры или находятся в процессе их оформления. С начала текущего года более 20 тыс. человек начали переезжать в новое жильё.

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