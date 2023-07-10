Собянин: по программе реновации более 127 тысяч москвичей получили новое жильё
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Об этом сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Из них в июне приступили к переселению около 12 тыс. жителей 99 домов», — отметил он.
Уточняется, что на месте старых домов строится 81 здание.
Уже 16,5 тыс. москвичей заключили договоры в первом полугодии 2023 года.
Ранее в материале газеты «Взгляд» сообщалось, что власти Москвы утвердили планировку нового участка Троицкой линии метро.