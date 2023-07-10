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Собянин: по программе реновации более 127 тысяч москвичей получили новое жильё

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации 127,5 тыс. человек получили новые квартиры или находятся в процессе их оформления. С начала текущего года более 20 тыс. человек начали переезжать в новое жильё.
Собянин: по программе реновации более 127 тысяч москвичей получили новое жильё
  • Gettyimages.ru
  • © CameronAynSmith

Об этом сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Из них в июне приступили к переселению около 12 тыс. жителей 99 домов», — отметил он.

Уточняется, что на месте старых домов строится 81 здание.

Уже 16,5 тыс. москвичей заключили договоры в первом полугодии 2023 года.

Ранее в материале газеты «Взгляд» сообщалось, что власти Москвы утвердили планировку нового участка Троицкой линии метро.

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