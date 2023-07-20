Собянин сообщил об окончании реконструкции Ледового дворца в Сокольниках
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям», — уточнил Собянин.
Так, в обновлённом здании появились медкабинет, спа-центр, шахматный клуб, спортзал для хоккеистов и две ледовые арены.
Кроме того, благоустроили территорию возле дворца. Там появились пешеходные зоны, парковка, новые кустарники и деревья, декоративное освещение.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.