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Собянин сообщил об окончании реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Сокольниках завершены работы по реконструкции Ледового дворца.
Собянин сообщил об окончании реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям», — уточнил Собянин.

Так, в обновлённом здании появились медкабинет, спа-центр, шахматный клуб, спортзал для хоккеистов и две ледовые арены.

Кроме того, благоустроили территорию возле дворца. Там появились пешеходные зоны, парковка, новые кустарники и деревья, декоративное освещение.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.

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