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Специалист Островский заявил, что инвестиции без стратегии могут превратиться в казино

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский объяснил, как правильно составить стратегию инвестирования.
Специалист Островский заявил, что инвестиции без стратегии могут превратиться в казино
  • Gettyimages.ru
  • © Kateryna Onyshchuk

«Без наличия стратегии инвестиции могут превратиться в азартные игры по типу казино, которое почти стопроцентно приведёт к потере вложений инвестора», — объяснил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, в первую очередь для создания стратегии нужно определить цель инвестирования. От него зависят суммы и сроки.

Как отмечает Островский, второй этап заключается в формировании портфеля, т. е. определении рынка и активов.

По его словам, не менее важно проводить ребалансировку и инвентаризацию минимум один раз в квартал, так как ситуация меняется как на рынке, так и в мире.

Следующий шаг — фиксация прибыли.

«Он заключает в себя целевую продажу активов по расчётным целям, расформирование портфеля и вывод первоначально инвестированных средств с прибылью с брокерского счёта на личный счёт инвестора в банке», — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что покупку земельного участка в современных условиях можно считать неплохим способом инвестирования.

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