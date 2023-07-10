Экономист Юденков назвал плюсы инвестирования в земельный участок

Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что покупку земельного участка в современных условиях можно считать неплохим способом инвестирования.

Некоторые дачные участки падают в цене, однако найти их в аренду очень сложно, что говорит о хорошем спросе, поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Поэтому инвестировать средства в дачный участок в Подмосковье или близлежащем районе — вариант неплохой. К тому же в отдалённой перспективе земля всё равно дорожает», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.