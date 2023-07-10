Экономист Юденков назвал плюсы инвестирования в земельный участок
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Некоторые дачные участки падают в цене, однако найти их в аренду очень сложно, что говорит о хорошем спросе, поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
«Поэтому инвестировать средства в дачный участок в Подмосковье или близлежащем районе — вариант неплохой. К тому же в отдалённой перспективе земля всё равно дорожает», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.