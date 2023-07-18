В отношении отставного полковника Квачкова составили протокол о дискредитации армии

Полицейские составили протокол в отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по делу о дискредитации ВС России. Об этом сообщил адвокат Алексей Першин.

«В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — приводит ТАСС его слова.

Першин добавил, что Квачков отправил телеграмму с просьбой отложить явку в полицию, так как его адвокат находится в отпуске.

В июне Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.