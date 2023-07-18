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В аэропорту Уфы усилили меры безопасности из-за неизвестной болезни в Египте

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В международном аэропорту Уфы усилили санитарно-карантинный контроль из-за сообщений Минздрава Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге.
В аэропорту Уфы усилили меры безопасности из-за неизвестной болезни в Египте
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  • © ThamKC

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

Уточняется, что новый вид лихорадки распространён в Индии, странах Юго-Восточной Азии, Африки, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Заболевание характеризируется лихорадкой, интоксикацией, сыпью, увеличением лимфоузлов, миалгией, артралгией. Возможно развитие геморрагического синдрома.

По сообщению «Говорит Москва», медики аэропорта Домодедово прошли инструктаж по работе с пассажирами из Египта.

«Со своей стороны, медицинская служба аэропорта Домодедово располагает всеми необходимыми ресурсами для оперативного содействия представителям ведомства в случае необходимости. Медицинский персонал аэропорта проинформирован и проинструктирован», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что симптомы неустановленного заболевания выявлены у группы жителей египетской деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от Каира.

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