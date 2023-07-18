В частном детском саду в Екатеринбурге выявили три случая вирусного менингита

В частном детском саду в Екатеринбурге выявлены три случая вирусного менингита, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи со случаями вирусного менингита в частном детсаду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали.

Специалисты организовали лабораторное обследование с целью выявления возбудителя вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные, зафиксировано в Екатеринбурге.