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В частном детском саду в Екатеринбурге выявили три случая вирусного менингита

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В частном детском саду в Екатеринбурге выявлены три случая вирусного менингита, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
В частном детском саду в Екатеринбурге выявили три случая вирусного менингита
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи со случаями вирусного менингита в частном детсаду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали.

Специалисты организовали лабораторное обследование с целью выявления возбудителя вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные, зафиксировано в Екатеринбурге.

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