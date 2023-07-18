В частном детском саду в Екатеринбурге выявили три случая вирусного менингита
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи со случаями вирусного менингита в частном детсаду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что детей госпитализировали.
Специалисты организовали лабораторное обследование с целью выявления возбудителя вируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные, зафиксировано в Екатеринбурге.