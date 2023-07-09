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Роспотребнадзор: 15 случаев менингококковой инфекции зафиксировано в Екатеринбурге

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В Роспотребнадзоре сообщили, что 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные, зафиксировано в Екатеринбурге.
Роспотребнадзор: 15 случаев менингококковой инфекции зафиксировано в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция  известна давно. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

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