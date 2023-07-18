Старовойт: на тракторном дворе в Курской области произошёл пожар после обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Старовойта, в деревне Елизаветовка зафиксированы четыре прилёта, повреждения получили два домовладения.
«Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание», — говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать, добавил он.
Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.