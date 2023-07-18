Старовойт: на тракторном дворе в Курской области произошёл пожар после обстрела ВСУ

На территории машинно-тракторного двора «Победа» в Курской области произошёл пожар после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Старовойта, в деревне Елизаветовка зафиксированы четыре прилёта, повреждения получили два домовладения.

«Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, добавил он.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.