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Старовойт: на тракторном дворе в Курской области произошёл пожар после обстрела ВСУ

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На территории машинно-тракторного двора «Победа» в Курской области произошёл пожар после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт: на тракторном дворе в Курской области произошёл пожар после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Старовойта, в деревне Елизаветовка зафиксированы четыре прилёта, повреждения получили два домовладения.

«Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, добавил он.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.

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