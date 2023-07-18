Комитет Совета Федерации России поддержал закон о цифровом рубле
Комитет российского Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате поддержать закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что сенаторы рассмотрят закон в ходе пленарного заседания 19 июля.
11 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предполагающий создание основы для внедрения цифрового рубля.
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