Комитет Совета Федерации России поддержал закон о цифровом рубле

Комитет российского Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате поддержать закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля.

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Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что сенаторы рассмотрят закон в ходе пленарного заседания 19 июля. 11 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предполагающий создание основы для внедрения цифрового рубля.