Представители Москальковой посетили Херсонскую и Запорожскую области
- РИА Новости
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В частности, в Херсонской области представители Москальковой встретились с эвакуированными в пунктах временного размещения.
«В ходе личного приёма жители просили оказать содействие в осуществлении выплат по жилищным сертификатам и единовременной выплате за утраченное жильё (100 тыс. рублей), ускорить процедуру получения паспортов гражданина России и помочь подтвердить
трудовой стаж эвакуированных», — отметили в пресс-службе.
В Запорожской области в ходе личных приёмов граждане обращались с просьбами оказать содействие в ремонте дорог, дренажных траншей и ливневых канализаций, а также по вопросам медицинского обеспечения узкопрофильными специалистами.
В обеих областях пока не созданы институты региональных омбудсменов. В связи с этим сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека обсудили с руководством регионов проблемы становления института омбудсменов, передали проекты законов об уполномоченных по правам человека и встретились с кандидатами на эти должности.