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Представители Москальковой посетили Херсонскую и Запорожскую области

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Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой посетили ряд населённых пунктов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом RT сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Представители Москальковой посетили Херсонскую и Запорожскую области
  • РИА Новости
  • © Таисия Воронцова

В частности, в Херсонской области представители Москальковой встретились с эвакуированными в пунктах временного размещения.

«В ходе личного приёма жители просили оказать содействие в осуществлении выплат по жилищным сертификатам и единовременной выплате за утраченное жильё (100 тыс. рублей), ускорить процедуру получения паспортов гражданина России и помочь подтвердить
трудовой стаж эвакуированных», — отметили в пресс-службе.

В Запорожской области в ходе личных приёмов граждане обращались с просьбами оказать содействие в ремонте дорог, дренажных траншей и ливневых канализаций, а также по вопросам медицинского обеспечения узкопрофильными специалистами.

В обеих областях пока не созданы институты региональных омбудсменов. В связи с этим сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека обсудили с руководством регионов проблемы становления института омбудсменов, передали проекты законов об уполномоченных по правам человека и встретились с кандидатами на эти должности.

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