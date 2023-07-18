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Милонов предложил запретить владельцам земли с борщевиком продавать её

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить любое использование земельного участка, включая продажу, пока его владелец не добьётся полного искоренения на нём борщевика Сосновского. Обращение с таким предложением он отправил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Этим летом, по информации Милонова, в ряде регионов России сложилась чрезвычайная ситуация с распространением борщевика. По его мнению, бесконтрольное распространение сорняка «обуславливается откровенной халатностью и бесхозяйственностью».

Милонов признал, что ни штрафы, ни санкции, ни общественное осуждение не мотивируют недобросовестных собственников к исправлению ситуации.

Поэтому он предложил запретить таким владельцам продавать земли или как-либо ещё их использовать до полного уничтожения сорняка.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области в мае начались работы по борьбе с борщевиком.

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