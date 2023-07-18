Милонов предложил запретить владельцам земли с борщевиком продавать её
Об этом пишет «Парламентская газета».
Этим летом, по информации Милонова, в ряде регионов России сложилась чрезвычайная ситуация с распространением борщевика. По его мнению, бесконтрольное распространение сорняка «обуславливается откровенной халатностью и бесхозяйственностью».
Милонов признал, что ни штрафы, ни санкции, ни общественное осуждение не мотивируют недобросовестных собственников к исправлению ситуации.
Поэтому он предложил запретить таким владельцам продавать земли или как-либо ещё их использовать до полного уничтожения сорняка.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области в мае начались работы по борьбе с борщевиком.