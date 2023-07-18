В СФ предложили ограничить цену подключения зарядных станций к сетям во дворах

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил установить предельную стоимость присоединения электрозарядных станций на придомовых парковках во избежание завышения тарифов в регионах. Письмо с таким предложением он адресовал главе Минэнерго Николаю Шульгинову.

В Совфеде готовы пойти дальше, разработав соответствующий законопроект, сообщил автор инициативы «Парламентской газете».

Развитию электротранспорта помогло бы обустройство зарядными станциями дворовых парковок. Однако процедура согласования не регламентирована, что позволяет управляющим компаниям завышать в 10—20 раз тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённые в регионах.

В письме министру энергетики сенатор подчеркивает, что «подобная практика со стороны управляющих компаний создает искусственные ограничения по использованию электротранспорта и служит препятствием для его развития».

Абрамов предлагает Минэнерго своими ведомственными актами ограничить стоимость технологического подключения зарядных устройств к электрическим сетям на придомовых парковках.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН рассказал, что размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов.