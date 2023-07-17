Очевидец рассказал, что во время теракта на Крымском мосту было два взрыва 

Во время атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост было два взрыва. Об этом RT рассказал муж сестры погибшей при теракте на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков.

Мужчина рассказал, что они семьями ехали в Крым на двух машинах.

Автомобиль Шестаковых уехал вперёд, когда иномарка семьи Кулик задержалась, потому что её направили на досмотр.

Вскоре после того, как семья Кулик покинула пункт досмотра, прогремел взрыв.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь пострадала.

По словам замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой, девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает.

По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.