Узнать больше

Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании

Короткая ссылка
Пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает, заявила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании
  • РИА Новости

«Ребёнок в сознании, дышит самостоятельно...  Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объёме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — сообщила она.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

Пострадавшую девочку при возможности переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар санавиацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить