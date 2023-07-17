Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании

Пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает, заявила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Ребёнок в сознании, дышит самостоятельно... Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объёме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — сообщила она.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

Пострадавшую девочку при возможности переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар санавиацией.