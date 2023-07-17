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Маргарита Симоньян предложила помощь родственникам осиротевшей из-за ЧП на Крымском мосту девочки

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила помощь родственникам девочки, осиротевшей из-за атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост.
Маргарита Симоньян предложила помощь родственникам осиротевшей из-за ЧП на Крымском мосту девочки
  • РИА Новости
  • © RT

«Обращаюсь к родственникам Ангелины, осиротевшей сегодня на Крымском мосту. Если нужна какая-то помощь — пишите сюда», — отметила она. 

Кроме того, она прокомментировала данные о том, что атаку на Крымский мост Киев совершил при помощи британских спецслужб.

«Если правда, что атаку на Крымский мост совершили при помощи британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По мне — так вполне», — написала Симоньян.

Главред RT добавила, что «всем ведь уже понятно, что беспилотники — это оружие».

«Вот и надо приравнять их к оружию со всеми вытекающими с точки зрения продажи и распространения», — считает она.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь пострадала.

По словам замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой, девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает.

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