Российский президент Владимир Путин поручил оказать помощь людям, находящимся в пути на крымском направлении.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, глава государства дал поручение об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, а также об оказании помощи и содействия людям, которые находятся в пути.

Также Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.

Песков рассказал, что Путин принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Крыма Сергея Аксёнова о последствиях террористической атаки украинских спецслужб на Крымский мост.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.