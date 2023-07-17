Путин поручил оказать помощь людям, находящимся в пути на крымском направлении
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В частности, глава государства дал поручение об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, а также об оказании помощи и содействия людям, которые находятся в пути.
Также Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.
Песков рассказал, что Путин принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Крыма Сергея Аксёнова о последствиях террористической атаки украинских спецслужб на Крымский мост.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.