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Путин принял доклады Хуснуллина, Бортникова, Савельева и Аксёнова об атаке на Крымский мост

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Российский президент Владимир Путин принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Крыма Сергея Аксёнова о последствиях террористической атаки украинских спецслужб на Крымский мост.
Путин принял доклады Хуснуллина, Бортникова, Савельева и Аксёнова об атаке на Крымский мост
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и главы Крыма Аксёнова о последствиях террористической атаки на Крымский мост», — заявил Песков.

По его словам, Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Министерство транспорта России опровергло данные о повреждении опор Крымского моста. Повреждено дорожное полотно на пролётах со стороны Крыма.

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