Путин принял доклады Хуснуллина, Бортникова, Савельева и Аксёнова об атаке на Крымский мост
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и главы Крыма Аксёнова о последствиях террористической атаки на Крымский мост», — заявил Песков.
По его словам, Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Министерство транспорта России опровергло данные о повреждении опор Крымского моста. Повреждено дорожное полотно на пролётах со стороны Крыма.