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Песков — о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту: никаких иллюзий нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле никаких иллюзий нет.
Песков — о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту: никаких иллюзий нет
  • РИА Новости

«Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объём информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет», — сказал Песков.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.

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