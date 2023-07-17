Песков — о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту: никаких иллюзий нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, заявил, что в Кремле никаких иллюзий нет.

«Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объём информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет», — сказал Песков.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.