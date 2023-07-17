Песков — о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту: никаких иллюзий нет
- РИА Новости
«Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объём информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет», — сказал Песков.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Президент России Владимир Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.