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Мизулину не включили в список кандидатов в Совет Федерации

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил действующего сенатора от региона Елену Мизулину в список кандидатов в Совет Федерации.
Мизулину не включили в список кандидатов в Совет Федерации
  • globallookpress.com
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«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет», — заявила ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева.

Документы находятся на проверке.

Выборы на пост главы региона состоятся 10 сентября.

Ранее в РБК сообщали, что Мизулина может уйти из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

Она известна целым рядом запретительных инициатив, в частности борьбой с гей-пропагандой и ограничением права на аборты.

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