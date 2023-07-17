Мизулину не включили в список кандидатов в Совет Федерации

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил действующего сенатора от региона Елену Мизулину в список кандидатов в Совет Федерации.

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет», — заявила ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева.

Документы находятся на проверке.

Выборы на пост главы региона состоятся 10 сентября.

Ранее в РБК сообщали, что Мизулина может уйти из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

Она известна целым рядом запретительных инициатив, в частности борьбой с гей-пропагандой и ограничением права на аборты.