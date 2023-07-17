Эксперт Литовкин: атаковавшие Крымский мост аппараты могли быть спущены с гражданского судна

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

«Надводные (аппараты. — RT) могли быть с гражданского судна, которое идёт за зерном, например, или вышло из Одессы якобы с зерном, оттуда и спущены эти надводные аппараты. Ими могли управлять с территории Румынии по спутникам, по GPS — вариантов очень много», — рассказал Литовкин.

Ранее стало известно о том, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте после ЧП на Крымском мосту.