Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения после ЧП на Крымском мосту.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент восстановлено ж/д сообщение. Есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения», — написал советник главы республики.

Также Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту по номеру: +7 (978) 515-33-22.

Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).