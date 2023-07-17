Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На данный момент восстановлено ж/д сообщение. Есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения», — написал советник главы республики.
Также Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту по номеру: +7 (978) 515-33-22.
Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).