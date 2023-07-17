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Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения

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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения после ЧП на Крымском мосту.
Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент восстановлено ж/д сообщение. Есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения», — написал советник главы республики.

Также Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту по номеру: +7 (978) 515-33-22.

Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).

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