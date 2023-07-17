Власти Крыма запустили дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту
- РИА Новости
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Дополнительная горячая линия доступна по номеру: +7 (978) 515-33-22, отметил Крючков в своём Telegram-канале.
Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).
Ранее сообщалось, что ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту займётся правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.