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Власти Крыма запустили дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту

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Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Власти Крыма запустили дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Дополнительная горячая линия доступна по номеру: +7 (978) 515-33-22, отметил Крючков в своём Telegram-канале.

Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).

Ранее сообщалось, что ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту займётся правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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