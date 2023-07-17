Власти Крыма запустили дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту

Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

РИА Новости

© Дмитрий Макеев