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В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения

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В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения на фоне атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на администрации этих крымских городов.
В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Крючкова.

«16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив», — заявил Крючков.

При этом в Керчи организованы 18 ПВР на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха. 

Ранее Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту по номеру: +7 (978) 515-33-22.

Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).

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