В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения

В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения на фоне атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на администрации этих крымских городов.

РИА Новости

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