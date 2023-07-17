В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Сообщение опубликовано в Telegram-канале Крючкова.
«16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив», — заявил Крючков.
При этом в Керчи организованы 18 ПВР на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха.
Ранее Министерство курортов и туризма Крыма запустило дополнительную горячую линию из-за ЧП на Крымском мосту по номеру: +7 (978) 515-33-22.
Она запущена для усиления уже существующей горячей линии ведомства (8 (800) 511-80-18).