Узнать больше

Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области

Короткая ссылка
Трёхлетняя девочка из Серова (Свердловская область) выпила растворитель в детском саду. В настоящее время ребёнок находится в больнице.
Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области
  • Gettyimages.ru
  • © wundervisuals

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, 12 июля около 11:00 ребёнок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для утерянных вещей, откуда взял бутылку растворителя и отпил из неё», — уточнили в ведомстве.

Предполагается, что растворитель в шкаф положила воспитательница, когда красила игровое оборудование на территории садика.

Утверждается, что девочка получила термический ожог ротовой полости.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее, как информировал progorod43.ru, в посёлке Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области пропала 15-летняя девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить