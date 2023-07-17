Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«По предварительной информации, 12 июля около 11:00 ребёнок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для утерянных вещей, откуда взял бутылку растворителя и отпил из неё», — уточнили в ведомстве.
Предполагается, что растворитель в шкаф положила воспитательница, когда красила игровое оборудование на территории садика.
Утверждается, что девочка получила термический ожог ротовой полости.
Прокуратура начала проверку инцидента.
Ранее, как информировал progorod43.ru, в посёлке Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области пропала 15-летняя девочка.