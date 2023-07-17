Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области

Трёхлетняя девочка из Серова (Свердловская область) выпила растворитель в детском саду. В настоящее время ребёнок находится в больнице.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, 12 июля около 11:00 ребёнок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для утерянных вещей, откуда взял бутылку растворителя и отпил из неё», — уточнили в ведомстве.

Предполагается, что растворитель в шкаф положила воспитательница, когда красила игровое оборудование на территории садика.

Утверждается, что девочка получила термический ожог ротовой полости.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее, как информировал progorod43.ru, в посёлке Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области пропала 15-летняя девочка.